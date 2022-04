Stará Praha a my

Zábavná akce pro rodiče a školní děti - o Praze hravou formou. Zlaťáky a drahokamy v průběhu celé trasy. „Něco málo vyplníte, dobře se zabavíte a všechny oslníte, co nového víte!“. NUTNÁ REZERVACE na info@prahahrave.cz. Tel. 731 802 799 150 Kč/osoba, 450 Kč/rodina Více info: https://www.prahahrave.cz/akce-pro-rodiny/ Sraz: Na Střeleckém ostrově na provazovém hřišti, schody z Mostu Legií dolů a podejít pod mostem (tram Újezd či Národní divadlo – musíte dojít) • Jak vznikla Praha kolem nás • Jak Karel IV. „zacvičil“ s Prahou a co král a čísla • Zvířata všude kolem • Mosty, ostrovy a Vltava • Karlův most a Pražský hrad • Zpívání o …. • Střelecký ostrov sportovní • Jak to bylo s trhy a náměstími • Proč je Petřín Petřín? A má Petřínská rozhledna dvojče? • Labutě to mají těžké • Kdo byl „starej Procházka“ • Malování na ostrově • Co mají společného Sovovy mlýny a Kaplického knihovna • Co jsou fireflies • Řetězy na Mostě Legií