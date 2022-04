FILMharmonie: GAMES vol. 3

Třetí koncert herní hudby je tu! Nejlepší melodie počítačových a jiných elektronických děl zazní v dubnu roku 2022 v Rudolfinu. Na své si přijdou jak milovníci her, ale také posluchači filmové či symfonické hudby, mnohé herní skladby jsou jí totiž podobné!

Program:

Age of Mythology: Concert Suite Heroes of Might and Magic III: Menu Theme, Fortress Diablo II: Main Title Mafia II: Concert Suite Medal of Honor: Suite World of Tanks: Main Theme, Paris, Prokhorovka ---- přestávka ---- Stronghold: Concert Suite Gothic 3: Gothic 1 Theme and Vista Point Kingdom Come: Deliverance - Concert Suite The Elder Scrolls: Morrowind, Reign of Septims, Dragonborn God of War I: Revenge and Redemption God of War III: Brothers of Blood Civilization IV: Sogno Di Volare