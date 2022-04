Pražské Legendy ožívají – Procházka Pohořelcem a Pražkým Hradem plná umění

Projděte si Pohořelec a okolí Pražského Hradu v doprovodu umění a tajemných příběhů. Online galerie Načeradský spojuje příjemnou procházku s obrazy a legendami, které Praha vypráví. Zaposlouchejte se do audionahrávek a prohlédněte si unikátní umělecká díla. Poznejte Pražské legendy.

Tématická procházka od Karlova mostu, přes Hrad a Loretu, až na Pohořelec. Poslechněte si legendy, které Praha vypráví na audionahrávkách a prohlédněte si v aplikaci obrazy od autorů Jiří Načeradský a Martina Dědičová, pro které byly tyto legendy inspirací. Pociťte atmosféru Prahy jako tajemného města plného historie a zajímavých osudů. Zasněte se při poslechu příběhů, které se k ní vážou. Neobyčejný zážitek pro celou rodinu i páry, to je galerie Načeradský.



Milí návštěvníci, přátelé umění

Praha je už od dob pradávných městem velkých myslitelů, architektů a umělců. Je to centrum nejen České republiky, ale vlastně i celé Evropy. Během let se zde vystřídala spousta zvláštních lidí, kteří vytvořili historii protkanou legendami. Tyto legendy jsou známé jak Pražanům, tak i návštěvníkům z celého světa. To dělá z Prahy neobyčejné a krásné město. Město oplývajícím určitým mysticismem… určitým tajemnem, které je cítit na každém rohu, a to převážně v noci, kdy lampy protahují i nejmenší stín a vše je děsivější a temnější. Tato Praha je inspirací pro okruh, o kterém čtete tyto řádky. Okruh plný tajemných historek s jedinou společnou proměnnou – Prahou. Nechte se unést tajemnem, kterým Praha oplývá i v moderní době a vyslechněte si příběhy, které možná již znáte. Spojte si je s plátnem, tak, jak to udělali oba autoři v naší galerii. Vdechněte krásu noční Prahy spolu s námi.

Pro mě jsou pražské legendy známé již od dětství. Maminka mi vždy vyprávěla různé historky, které se k legendám vázaly a to vždy, když jsme zrovna procházeli místem, kde se událost měla stát. Představoval jsem si udatného a silného Golema, jak pohání eskalátory v metru svými mocnými pažemi a otrocky vykonává práci celé měsíce. Dodnes mě zcela fascinuje Orloj a má oblíbená postava kostlivce, který líně hýbe kosou. Tento okruh vám však představí jiné legendy, temnější a plné hrůz. Prokletý dům na Karlově náměstí jistě zná každý, ale osud zlé hraběnky z Černínského paláce už je znám méně. Nechte se unést temnou aurou děsu, která tyto legendy obklopuje a zamyslete se nad tím, jak asi vznikly. Vzpomeňte si na to, kdy jste tyto příběhy slyšeli prvně a vybavte si krásné vzpomínky. Případně si utvořte vzpomínky nové, spojené příběhem a tahem umělcova štětce.

Hynek Načeradský, majitel galerie Načeradský