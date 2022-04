Melodie pro každého

Písničky na vaše přání. To byl kdysi nápad, který se Vám líbil. Napadlo nás po delší době opět jej oživit a dát Vám tak možnost, osobně se spolupodílet na tvorbě programu. A tak kromě připomínky „obvyklých“ autorů: Karla Hašlera, Jiřího Voskovce a Jana Wericha, pánů Suchého a Šlitra a stejně tak i časů první republiky i let 60., 70. a 80. minulého století zazní to, co jste si sami přáli, co jste sami vybrali.

A přát si můžete i dále, tedy nyní 12.5., svoji oblíbenou písničku do programu červnového koncertu.

VÍCE INFORMACÍ ZDE