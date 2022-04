Marta Töpferová Latin Trio

Marta Töpferová je jednou z nejzajímavějších zpěvaček a písničkářek své generace. V mládí zpívala osm let klasickou a lidovou hudbu ve sborech v Čechách a ve Spojených státech. Po emigraci do USA v roce 1987 se naučila plynně španělsky a prosadila se jako osobitá umělkyně a skladatelka latinskoamerické hudby. London Times popsal Martu jako „jednu z nejpůvabnějších interpretek lidové hudby Latinské Ameriky“. Martin hluboký hlas, lyrické písně a unikátní doprovod na čtyř-strunné cuatro a kytaru zaujaly posluchače po celém světě. Etablovala se na hudební scéně v New Yorku a spolupracuje s nejlepšími hudebníky z oblasti latiny, jazzu i vážné hudby a tato zkušenost se odráží v jedinečném stylovém mixu její vlastní tvorby. V roce 2012 se Marta vrátila do Čech a začala psát písně v rodném jazyce inspirované moravským folklórem a slovanskou hudbou pro její nový soubor Milokraj. Kromě autorských textů Marta zhudebnila básně Věry Provazníkové, Jana Zahradníčka a dalších. Dodnes Marta Töpferová vydala devět alb, obsahující převážně její vlastní tvorbu: Tento svět (2017, Moravia Publishing), Reencuentros (2016, Senderos), Milokraj (2013, Animal Music), The Other Shore (2011, World Village), Trova (2009, World Village), Flor Nocturna (2006, World Village), La Marea (2005, World Village), Sueño Verde (2003, Circular Moves) a Homage to Homeland (2002, vlastní produkce). Marta je mezinárodně uznávaná jako jedna z čelních představitelek tzv. worldmusic, procestovala Evropu, USA, Kanadu, Argentinu a Thajsko a objevuje se na významných pódiích jako např. Queen Elisabeth Hall v Londýně, Blue Note v New Yorku nebo Bardentreffen Festival v Norimberku.