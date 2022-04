Jojo Mayer & Nerve

Po několika nucených odkladech se konečně dočkáme návratu legendárního švýcarského jungle bubeníka Jojo Mayera do Jazz Docku! Přiveze svoji kapelu Nerve, která kombinuje elektronickou taneční muziku s živým hraním. Projekt Nerve se vyvinul v průběhu 90. let ze slavných akcí Jojo Mayera Prohibited Beatz v New Yorku. Kapela byla zpočátku platformou pro experimentální interakce mezi DJovými a vizuálními umělci, hudebníky i publikem, a postupem času vykrystalizovala do promyšleného formátu naprogramovaných beatů elektronické hudby s improvizovaným hudebním výkonem v reálném čase.

Hudebně skupina asimilovala široké spektrum elektronických stylů ze staré školy: jungle, dubstep, glitch beats, minimal nebo také house. V tvůrčím procesu se jí podařilo vše spojit s improvizovanou hudbou a jazzovou tradicí. Nerve znovu přezkoumává vztah mezi lidskou kreativitou a elektronickou technologií a vytváří novou formu hudebního projevu, která je jedinečná ve světě digitálního věku.