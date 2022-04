Divadlo Vocaď pocaď - Pohádka ekologická

Pohádka ekologická aneb Země ve mně je novinkou divadla Vocaď Pocaď. Co je to EKOLOGIE a jak správně pečovat o naší planetu? Mimozemšťan G určitě vůbec netuší, jak se má v přírodě chovat. Přiletí si v raketě k nám na planetu Zemi a začne se hezky po svém zabydlovat. Jak tohle dopadne? Kdo zvítězí? Zvířátka a příroda nebo on?

Vhodné pro děti od 3 let.

