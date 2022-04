Divadlo: Připojená

Jaké jsou nástrahy internetu a jak ho používat bezpečně? Hlavní hrdinka Anežka chce být slavná a točit videa. Vůbec si ale neuvědomuje, co může svými videi uveřejňovanými na internetu způsobit, komu všemu může ublížit a že nejvíce může také ublížit sobě. Na jeviště přímo do děje vás zatáhne divadelní soubor Divadelta, který pracuje metodou divadlo fórum. Představení velmi nenásilně otevírá toto téma a zapojuje jak děti, tak rodiče. OD 4 LET, VSTUP 80 KČ, 90 MINUT