Anna Hogenová: Dokáže dobro překřičet zlo? | Webinář

Jak se naučit žít v okamžiku přítomnosti? Může dobro existovat bez zla? Procházíme jako společnost krizí lidských hodnot? Kde hledat návod na šťastný život? Jak přijímat tragédie? Co nadělá nespravedlnost s duší? Proč bychom měli začít více mluvit o smrti? O otázkách, které nás doprovází životem, povypráví významná osobnost českého veřejného života, která ukazuje jedincovi i současné společnosti cestu ke šťastnému bytí. Filozofka a fenomenoložka Anna Hogenová přiblíží filozofii, která pomáhá člověku pochopit to, co není vidět očima, ale k čemu se musí každý dopátrat v napětí bytostného tázání. Anna Hogenová je česká filozofka, fenomenoložka a profesorka. Vystudovala Fakultu tělesné výchovy a sportu i Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Přednáší na Pedagogické fakultě UK i na Husitské teologické fakultě UK. Zabývá se tématy jako pohyb, pravda jako neskrytost, tělo a tělesnost a filozofií sportu. Rádi bychom dopředu nasbírali otázky, jimž se bude paní Hogenová během přednášky věnovat. Proto neváhejte a napište svou otázku prostřednictvím tohoto odkazu: bit.ly/DobroOtazky JAK WEBINÁŘ FUNGUJE? — Přihlašování levou zadní: Na webinář se můžete připojit přes svůj telefon, tablet anebo notebook, nepotřebujete k tomu žádné další technické vybavení. — Do webináře se lehce připojíte prostřednictvím kódu z vaší zakoupené vstupenky. — Zážitek pro aktivní i pasivní posluchače: Do webináře se můžete aktivně zapojit a klást otázky, ale zároveň je určený i pro ty účastníky, kteří chtějí raději jen poslouchat. — Live stream webináře se vysílá přímo ve vašem internetovém prohlížeči na platformě Tootoot. Není proto potřebné nic instalovat, ani se nikde registrovat. – Šikovný video návod, jak spustit webinář, si můžete prohlédnout zde: bit.ly/tootootcz VÝHODY WEBINÁŘE: — Zúčastnit se ho můžete z pohodlí vašeho domova anebo kanceláře. — Po odvysílání webináře vám bude po dobu 7 dní k dispozici jeho záznam. — Efektivnější využití vašeho času bez potřeby cestovat. — Možnosti klást otázky a komunikovat s lektorem webináře. — Na jeden vstup se může zúčastnit celá domácnost.