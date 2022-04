Mladí ladí dětem spolu s kulturním centrem Vozovna úvádí čtyřdílný cyklus Timbalooloo pro rodiče s dětmi. Na první lekci se pojede do Afriky. Do míst, odkud pochází Djembe fola a kde žije spousta hrochů. Přijďte si s námi zazpívat, zatančit, zjistit, jakým jazykem se v Mali mluví a dozvědět se mnoho dalšího... Třeba, co dělá takové Djembe, když je šťastné. A co děláte vy? Přijďte se s námi o tu radost podělit. Workshop vychází z interaktivních koncertů Timbalooloo izraelsko-amerického klarinetisty, držitele ceny Grammy a tvůrce metody Timbalooloo, které již 8 let pořádá Nerudný fest v ČR pro děti a jejich rodiče. Workshopem provází speciálně proškolený lektoři. Určeno dětem od 3 do 7 let a jejich rodičům.