Leoniden v Praze

Událost, na kterou všichni netrpělivě čekáme… Leoniden se vrací do Prahy!

Skvělou taneční indie-rock’n’rollovou show přivezou 21. dubna 2022 do Lucerna Music Baru.

Fanoušci Rock for People tyhle šílence z Německa důvěrně znají, ať už z festivalu, nebo z pražských či brněnských koncertů. Do Brna si Leoniden skočí v příštím roce taky, a to rovnou jako support Billy Talent! A kdybyste náhodou z našich akcí Leoniden ještě neznali, nebo snad váhali, jestli vás jejich koncert bude bavit, tak pro vás máme jednoduchou odpověď. Bude jako blázen!

Doors 19:00 Start 20:00

