Pro (č) umění? V Atriu na Žižkově se otevírá interaktivní výstavní průvodce zaměřený na děti i dospělé.

Proč umění? Pro čumění? Musí být umění vždy krásné? Smí se v galerii smát? A co to znamená, když někdo má umělecké střevo? Nová výstava v galerii Atrium na Žižkově vezme od 19. dubna až do konce září návštěvníky do zákulisí umělecké tvorby a odpoví jim na otázky, které si roky pokládali (nebo je na ně vůbec nenapadlo se zeptat), a představí díla významných českých a slovenských umělců současnosti.