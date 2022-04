Bria Skonberg (USA)

Newyorská zpěvačka, trumpetistka a skladatelka Bria Skonberg je původem z Kanady a prestižním listem The Wall Street Journal byla označena jako jedna z „nejvšestrannějších a nejimpozantnějších hudebnic své generace“. Bria vtrhla na jazzovou scénu se svým zastřeným hlasem a třpytivou hrou na trubku, prodchnutou neworleanskou tradicí. Ve svých působivých kompozicích a aranžích míchá jazz, blues a soul, a to ve velmi originálním a autentickém pojetí. Držitelka Juno Award (za nejlepší vokální jazzové album) měla již před svojí sólovou kariérou na svém kontě zajímavé spolupráce (Michelle Williams, Dave Matthews Band, Jonem Batista, Wycliffe Gordon, Ken Peplowski, Anat Cohen, Stephane Wrembel a další) a také vystupovala již na mnoha prestižních festivalech jako například: New Orleans Jazz & Heritage, Kobe, Monterey, Breda, Newport nebo Montreal Jazz Festival. Její šesté a zatím poslední album z roku 2019 Nothing Never Happens, které produkoval držitel Grammy Elim Wolfem, nabízí pozoruhodné originální skladby i kreativní coververze Queen, The Beatles, Duke Ellingtona a dalších. Sama Bria jej popsala jako „odvážnější, bluesovější a funkovější“ než její předchozí alba, s tím, že zvuk desky byl inspirován Tomem Waitsem, Dukem Ellingtonem a stylem Memphis Soul. Bria Skonberg se představí poprvé v ČR a přiveze s sebou nádherně zazpívané soulové a jazzové písně s originálními trumpetovými sóly a skvěle sehranou kapelou!