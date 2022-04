Tři grácie z umakartu Metropolitní léto hereckých osobností

Skvělá hořká komedie o setkání, které jednou muselo přijít, ale i tak bylo nečekané. Tři ženy v jedné panelákové kuchyni. Čerstvá důchodkyně kadeřnice Marta a její dcera Eva, co má pár kilo navíc a právě utekla ze svatebního salónu, kde si zkoušela vysněné šaty. A konečně teta Helena, co přijela ze Švýcar, a přivezla s sebou víc než čokoládu z alpského mléka… Pohřeb babičky už byl, tak by se měla začít plánovat ta svatba, ne? Jenže kdyby to bylo takhle jednoduché…