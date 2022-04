Celebrity Metropolitní léto hereckých osobností

Celovečerní stand-up comedy Ondřeje Sokola!



Nečekaný pohled do soukromí Ondřeje Sokola a téměř všech umělců v České republice.

„…stand up je disciplína, kde je člověk sám za sebe, a tím pádem je to něco mezi románem na jevišti, epickým vyprávěním, a zvláštním, odlehčeným hraním…“ Ondřej Sokol



Napsal a hraje: Ondřej Sokol

Výprava: Adam Pitra

Produkce: Petra Stránská