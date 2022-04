Hudba o Třetí: Duo Mellison

Kytara a flétna vás provedou hudební historií napříč staletími. Začneme v barokním Německu a zabrzdíme až v Argentině znějící tangem buenosaireských tančíren. Duo Mellison už několik let zvedá povědomí o repertoáru pro kytaru a flétnu a publiku představuje jak přepisy známých skladeb, tak nově vytvořená díla současných českých skladatelů. V Atriu zazní tvorba barokních mistrů, jako byl G. P. Telemann nebo F. Benda, či hudba klasicismu a romantismu, zastoupená například G. Faurém. Cestu zakončí tango argentinského skladatele a hudebníka A. Piazzolly. PROGRAM F. Benda – Sonáta F Dur C. D. von Dittersdorf – Tema con Variazioni G. P. Telemann – Sonáta C Dur J. K. Mertz – Liebeslied, Unruhe G. Fauré – Fantaisie op. 79 A. Piazzolla – Bordel 1900 Café 1930 Nightclub 1960