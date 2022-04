Dítě v Dlouhé - Do hajan! (Divadlo DRAK)

Od příští soboty se Divadlo v Dlouhé na pět dní opět stane místem setkání s divadlem pro děti všech věkových kategorií i jejich dospělý doprovod při soutěžní přehlídce Dítě v Dlouhé. Po dvou letech se festival může konat zase naživo a přinese výběr z tvorby mimopražských profesionálních divadel pro dětské a mladé publikum.



Zahajovací víkend 9. a 10. dubna nabídne program pro celé rodiny, a to včetně úplně nejmladších diváků od dvou a tří let. Víkendová odpoledne pak budou patřit dětem o něco větším, respektive divákům bez omezení věku, protože Do hajan! Divadla DRAK, patří k těm vzácným a kýženým inscenacím, na nichž se pobaví jak ti, jimž jsou primárně určeny, tak jejich starší sourozenci, rodiče či prarodiče a ještě si o svém zážitku mohou dlouho vyprávět.



Autorská inscenace režisérky Veroniky Poldauf Riedlbauchové určená dětem od tří let stojí na pomezí poetického fyzického divadla a klaunské grotesky. Vychází z všem dobře známé situace, kdy už by děti měly jít spát, ale najednou v sobě objeví netušenou zásobu energie a zjišťují, že se jim ještě ani trochu spát nechce. To vše k pramalé radosti tatínka, který si maloval, jak je bez problémů uloží do postele.



Hodinu před a hodinu po tomto představení bude také ve foyer probíhat rodinný divadelní jarmark. Můžete se těšit na aktivity výtvarné, kuchařské, čtenářské, zábavné a hlavně zajímavé!