Filosofická kavárna ( café-philo ): Pravda, lež a tajemství

Musíme vždy mluvit pravdu? Je lež v každém případě odsouzeníhodná? Co se má zatajit a co odhalit? A co je to vůbec pravda?

Otevřená filosofická diskuse pro všechny.

KDE?

Knihkupectví a kavárna Řehoře Samsy

Pasáž Lucerna, Vodičkova 30

Praha - Nové Město

KDY?

09. 04. 2022 (sobota)

15:30-17:00