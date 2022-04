Lásky rozkoš a žal

Pro prosincový, velmi komorní kon­cert jsme proto zvolili písně a canzonetty významných českých autorů klasicismu a raného romantismu Jiřího Antonína Bendy (300 let od narození) a Jana Ladislava Dusíka (210 let od úmrtí). Koncert pak doplní Canzonetty Franze Josepha Haydna, od je­hož narození si letos připomínáme 290 let. Obě interpretky (sopranistka Irena Troupová a klavíristka Petra Matějová) jsou respektovanými specialistkami na historickou intepretaci, což ve spojení s krásným prostorem Respiria Lichtenštejnského paláce, kladívkovým klavírem a nádhernými písněmi představuje ideální konstelaci.

Pozor, koncert začíná z technických důvodů již v 18h!

Skladby budou provedeny v originále a doplněny českými titulky.

Program:

Franz Joseph Haydn: VI Original Canzonettas

Jiří Antonín Benda: Rondeaux und Lieder

Jan Ladislav Dusík: Sei Canzonette op. 52

Účinkující:

Irena Troupová – soprán

Petra Matějová – kladívkový klavír (hammerklavier)