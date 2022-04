Pod českým nebem

Jen několik málo dní před státním svátkem uvádíme koncert čes­kých skladatelů na texty lidové poezie a významných čes­kých básníků Jaroslava Seiferta a Vítězslava Nezvala.

Celý koncert je o to slavnostnější, že provedením děl všech uváděných autorů si připomeneme jejich letošní významná výročí: K. B. Jirák a P. Bořkovec oba 50 let od úmrtí, E. Schulhoff pak 80 let od úmrtí, O. Mácha i Ilja Hurník 100 let od narození.

Sólisty večera budou přední pěvci: sopranistka Irena Troupová, mezzosopranistka Lucie Hilscherová a barytonista Roman Janál, kteří se systematicky věnují interpretaci méně známé české hudby. Za klavírem usednou dva vyhledávaní klavíristé: Bohumír Stehlík a Jan Dušek.

Program:

Karel Boleslav Jirák: Rok

Pavel Bořkovec: Sedm písní na básně Vítězslava Nezvala

Erwin Schulhoff: Národní písně a tance z Těšínska

Otmar Mácha: Zpěv horňácka

Ilja Hurník: Slezské písně

Účinkující:

Irena Troupová – soprán

Lucie Hilscherová – mezzosoprán

Roman Janál - baryton

Bohumír Stehlík – klavír

Jan Dušek – klavír