V barvách Francie

V letošním roce si připomínáme hned několik výročí francouz¬ských autorů - mj. 200 let od narození Césara Francka, 160 let od narození Clauda Debussyho a 60 let od úmrtí Jacquesa Iberta.

Rozhodli jsme se proto sestavit večer z jejich písňové tvorby a svěřit ji těm nejlepším českým interpretům: sopranistka Jana Sibera a barytonista Roman Janál vystoupí spolu s výtečným klavíristou Karlem Košárkem.

Písňová tvorba Césara Francka nepředstavuje žádné ucelené cyk¬ly, pouze samostatné písně. Ty se na koncertních pódiích nejen u nás uvádějí velmi zřídka, představíme vám proto výběr těch nejpůsobivějších. O Claudu Debussym jako písňovém autorovi také uvažujeme málokdy, přestože jeho odkaz v této oblasti je nesmír¬ně bohatý. V rámci tohoto koncertu zazní jeho vrcholný dvoudíl¬ný písňový cyklus na básně Paula Verlaina Galantní slavnosti. Méně uváděný, ale velmi zajímavý francouzský skladatel Jacques Ibert bude zastoupen dvěma svými zcela kontrastními písňovými cykly.

Skladby budou provedeny ve francouzském originále a doplněny českými titulky.

Program:

César Franck: Mélodies

Claude Debussy: Fêtes Galantes I & II

Jacques Ibert: Chansons de Don Quichotte; Deux Chansons de Melpoméne

Účinkující:

Jana Sibera – soprán

Roman Janál – baryton

Karel Košárek – klavír