Emoční zrání a vývojová psychologie | Webinář

Výbuchy hněvu, záchvaty strachu či nečekané projevy hanby. Emoční projevy dětí jsou pro mnohé rodiče hlavolamem, jehož řešení nakonec i mnohdy vzdají. Avšak porozumět jim a naučit se na ně přiměřeně reagovat je pro vývoj jejich dětí nesmírně důležité. Každý z nás se totiž rodí do sítě určitých vztahů a ať už chceme nebo ne, na jejich kvalitě záleží nejen to, zda „přežijeme“ do dospělosti, ale i to, jaká z nás bude osobnost. Způsoby, jimiž se vyrovnáváme se stresem, regulujeme úzkosti nebo navazujeme nové vztahy a vychováme další generace z velké části pramení z přežitků, které nám naši nejbližší připravili během dětství a dospívání. To, jak nás formují blízké rodinné vztahy a jak se vyvíjí prožívání od batolete až po puberťáka, nám povypráví psychiatr Peter Pöthe.

V jeho přednášce poznáme principy vývojové psychologie a zjistíme, jak v mysli dítěte zavčas postavit základy empatie a pozitivního sebehodnocení! MUDr. Peter Pöthe je psychoanalyticky orientovaný psychoterapeut a psychiatr pro děti a dospívajících. Od roku 1999 působí v soukromé praxi v Praze. Je autorem několika odborných monografií a článků. Učí dětskou psychoterapii v Česku a na Slovensku. Dlouhodobě se věnuje léčbě a ochraně traumatizovaných a znevýhodněných dětí.