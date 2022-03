The Pretty Reckless + The Hu

Série Rock for People Concerts nabídne 11. listopadu unikátní zážitek v podobě společného koncertu amerických rock’n'rollových velikánů The Pretty Reckless a mongolských rockerů The HU. Malá sportovní hala tak bude hostit jedinou evropskou zastávkou turné, kde tyto dvě kapely vystoupí na jednom pódiu.

The Pretty Reckless Praze představí své čtvrté album Death By Rock And Roll vydané v loňském roce, které se po vydání umístilo na 1. místě v mnoha prodejních žebříčcích včetně Top Albums Billboard, Rock, Hard Music a Digital Charts.

