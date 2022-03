Skupina Rajnošek B.and zahraje převážně skladby z repertoáru Michaela Jacksona (Heal the World, Stranger in Moscow, The Way You Make Me Feel, This Is It a další) v originálních aranžmá. Zazní ale také kompozice některých známých českých autorů (K. Hašler, J. Uhlíř), chybět nebudou ani písně přímo od Bharaty Rajnoška (skladby z poslední desky For You, např. Happy Illusion, Jungle Funk nebo All my Girls).

Rajnošek Band Rajnošek Band se věnuje vlastní tvorbě a autorské interpretaci. Ve svém pojetí jazzu spojuje výraznější melodiku s freejazzovými postupy. Výhradním autorem je Bharata Rajnošek, který je i nejvýraznějším sólistou využívajícím...