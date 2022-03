Kováč/Baroš/Ševčík Trio (CZ/SK)

Členové tria Kováč, Baroš, Ševčík si spolu poprvé zahráli na turné saxofonisty Mila Suchomela a od té doby spolu již téměř dvacet let hrají v nejrůznějších projektech jako sidemani. Klaudius Kováč je na Slovensku jeden z nejvyhledávanějších pedagogů jazzového klavíru a improvizace, vyučuje na konzervatoři a dá se říci, že patří k nejvýraznějším osobnostem svého oboru. Působí v kapelách Nothing but swing trio, Three pianos, Juraj Bartoš Q a Ondřej Štveráček Quartet feat. Gene Jackson a další. Tomáš Baroš a Marián Ševčík společně doprovázeli řadu světových jazzmanů jako jsou Alex Sipiagin, Kevin Hayes, Aaron Goldberg, Bob Mintzer, Danny Grissett, Kalman Oláh, Piotr Wylezol, Harry Sokal. Na československé scéně spolupracují např. s Lukášem Oravcem, Idou Kelarovou, CZ-SK big bandem Matúše Jakabčice a také big bandem Gustava Broma. Kováč/Baroš/Ševčík Trio zahraje v Jazzdocku skladby legendárního slovenského jazzového klavíristy Ernesta Oláha u příležitosti jeho nedožitých 80 let.