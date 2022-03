Fresh zvuk, který byste od Maďarska možná nečekali. Příliš chytlavý na to, aby to byl jazz, příliš rozmanitý na to, aby to byl pop, příliš veselý na to, aby to bylo indie, příliš trippy na to, aby to byl funk, a zároveň moc divný na to, aby byl brán vážně. Koncerty kapely Mörk, založené na soulu a funku, jsou hudební cestou mikrovesmírem různých stylů, zvuků, emocí a příběhů. Show, která vás pohltí a nepustí možná ani po jejím skončení.

Předkapela: Marcel Gidote’s Holy Crab (CZ)

Plzeňská jazzrocková formace, inspirovaná vývojem psychedelické hudby od 60. let po současnost, vydala v roce 2020 EP svých prvotin pod názvem Bay Of Roots u vydavatelství Polí5. V témže roce se dostala do semifinále soutěže Jazzfruit a byla vybrána do mezinárodní soutěže Jazz in the Park konané v Rumunsku.