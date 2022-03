Itamar Borochov (IL)

Díky své hudbě, která vytváří most mezi tavícím kotlíkem Blízkého východu a Milesem Davisem, Johnem Coltranem a dalšími, se Itamar Borochov letos stal držitelem prestižního ocenění Letter One Rising Stars Jazz Award, kterou obdržel z rukou Dee Dee Bridgewater. Izrael je jazzovou velmocí, což už řadu let potvrzuje Avishai Cohen i další osobnosti. Trumpetista Itamar Borochov čerpá podobně jako Cohen z geograficky pestrého odkazu svých předků a stejně jako on dokázal svůj talent plně rozvinout v tvrdé konkurenci newyorské hudební scény. Vyrůstal v jižní části Tel Avivu v historickém předměstí Jaffa, známém sladkými pomeranči i bohémským multikulturním židovsko-arabsko-křesťanským prostředím.

Jeho hudba je fiktivním mostem mezi New Yorkem, jeho současným domovem a Severní Afrikou, kde v minulosti žily početné židovské komunity. Jako aranžér též spolupracoval s vynikající izraelskou skupinou Yemen Blues, jeho debutové album Outset se umístilo v newyorské anketě Jazz Record’s Best, další nahrávka Boomerang pronikla na 5. místo hitparády iTunes Jazz Charts.