Melissa Aldana Quartet (CHL/USA)

Významná chilská saxofonistka, žijící v New Yorku, přiváží svůj nový kvartet, se kterým vydala také oceňované album Visions. V hudbě tohoto projektu propojuje své vlastní kompozice, hudební myšlenky a styl s moderním jazzem a také hudbou své rodné země. Inspirována příběhem malířky Fridy Kahlo vytváří paralelu mezi svými zkušenostmi hráčky na saxofon v převážně mužské komunitě a zkušenostmi Fridy jako ženské vizuální umělkyně, která se snaží prosadit v krajině, kde také dominují spíše muži. Na saxofon začala hrát již v šesti letech pod vlivem a vedením svého otce Marcose Aldany, rovněž profesionálního saxofonisty. Začala hrát na altsaxofon ovlivněna hudebníky jako byli Charlie Parker, Cannonball Adderley nebo Michael Brecker. Když však poprvé slyšela hudbu Sonnyho Rollinse, přešla na tenor saxofon a již brzy začala vystupovat v jazzových klubech v Santiagu de Chille. Po příjezdu do USA studovala na Berklee College of Music v Bostonu, kde mezi její učitele patřili Joe Lovano, George Garzone, Frank Tiberi, Greg Osby, Hal Crook, Bill Pierce nebo Ralph Peterson. Studium dokončila v roce 2009 a přestěhovala se do New Yorku, kde brala mistrovské lekce u George Colemana.

Melissa Aldana – sax; Lage Lund – g; Pablo Menares – b; Kush Abadey – dr.