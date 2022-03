Zachraňme Ukrajinu - Mezinárodní hudební benefiční marathon

Přijďte v neděli 27. 3. 2022 v 17.00 na Staroměstské náměstí v Praze. Staňte se součástí velké mezinárodní akce přenášené televizemi evropských zemí. MEZINÁRODNÍ BENEFIČNÍ KONCERT: #ZastavmeVálku Koncert proběhne ve Varšavě a díky telemostu se do něj zapojí umělci z celého světa. Na Staroměstském náměstí bude přenášen na velkoplošnou obrazovku. Promluví zde významné osobnosti včetně ukrajinského velvyslance. Koncert odvysílá Česká televize na programu ČT2.

Interpreti: Imagine Dragons, Nothing But Thieves, Fatboy Slim, Craig David, vítěz Eurovize Salvador Sobral & Netta a mnoho dalších. Z Ukrajiny vystoupí Dakha Brakha, Ruslana, The Hardkiss, Jamala, Go A, MONATIK, Alyona Alyona a další. Mezi hosty bude i Timur Mirošnyčenko a Maša Efrosinina. Za Českou republiku přispěje písní Tomáš Klus. Součástí koncertu je charitativní sbírka na humanitární pomoc obětem války. Akce se koná pod záštitou ukrajinského Ministerstva kultury a informatiky, Ministerstva zahraničí a Ministerstva sociálních věcí. Spolupořádá občanská iniciativa https://www.wemustact.eu.