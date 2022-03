Velikonoční rolničkování v Praze

Zveme vás na Velikonoční Rolničkování 2022, které se uskuteční v pátek 8. 4. od 15:00 do 17:00 a v sobotu 9. 4. od 9:30 do 11:30 a od 14:00 do 16:00 ve studiu Rolnička, Senovážné náměstí 978/23, Praha 1.

Co se bude dít? Můžete se těšit na

veselé jarní písničky a dětské taneční hry

pestrobarevné tvoření z papíru

malování kraslic

pískání na píšťalky, které si sami (nebo s rodiči) vyrobíte A SPOUSTA DALŠÍHO...

VSTUPNÉ ZDARMA

PODROBNÝ BOHATÝ PROGRAM ZDE