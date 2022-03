Måneskin v Praze

Poté, co se vyšplhali na vrcholy mezinárodních hudebních žebříčků a kralovali pódiím předních evropských letních festivalů, oznamují Måneskin nové termíny přesunutého turné „LOUD KIDS ON TOUR“, jehož součástí bude i pražská zastávka v rámci spolupráce Rock for People Concerts a SodaPop Concerts.

Fanoušci se tak dočkají v hlavním městě stejně energické show plné temperamentu, jakou předvedla italská čtveřice Victoria, Damiano, Thomas a Ethan v loňském roce na Rock for People Hope.

VÍCE INFORMACÍ ZDE