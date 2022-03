Objevujeme město: Trojská kotlina

Je jaro, jdeme do přírody! Na další výpravě za objevováním krásných a zajímavých míst v Praze se vydáme do Trojské kotliny. Toto místo, jedno z nejcennějších a největších přírodních pražských území, čeká proměna. Zjistíme, jak budou břehy Vltavy vypadat. Co se děje v nové čističce odpadních vod? A zajdeme i na pláž! Sejdeme se v 15 h v CAMPu. Doprovodí nás architekt, který na projektu Trojské kotliny pracuje. A jako vždy jsou pro vás připravené otázky a úkoly.

Sraz v 15.00 v CAMPu a návrat v 18.00 zpět do CAMPu.

Vycházka je určena pro děti ve věku 8 až 18 let bez doprovodu rodičů.

Maximální počet účastníků je 15.

S sebou musí mít účastníci průkazku na MHD a podepsaný souhlas rodičů.

