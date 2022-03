Harmonie - v čem spočívá? Je to klid a pohoda? Anebo je to úplně jinak?

Povídání Štěpánky Hojdové s Petrou Rauferovou.



Co znamená zažívat v životě Harmonii? Být v ní?

Co je to vlastně Harmonie? Je to klid, vnitřní klid?

Ale jak ho docílit? Takové otázky si všichni někdy pokládáme...

V hudbě je to jasné, je to soulad, souzvuk a ve vztazích zase souznění. Ale jak je to ve vztahu k sobě a ke svému životu? Co s čím má souznít?

