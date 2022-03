Písně a povídání o životě

"Co žiju zpívám, co zpívám žiju." To je krédo autentické písničkářky Marie Tilšarové.

Kulturní partyzán, vybavený nenápadným hudebním nástrojem a vyslaný do akcí - to je FOUSÁČ.

Jejich dvojkoncerty jsou protkány radostí z tvorby, hlubokými vjemy, smíchem i tancem.

A protože jsou jejich písně nasáklé životem, dá se o nich hovořit a jít víc do hloubky. Ale s humorem, prosím.

