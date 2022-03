Čtvrt století na scéně a stále zásadní: Thievery Corporation v Praze!

Od zásadního elektronického debutu Sounds from the Thievery Hi-Fi uplynulo dvacet pět let, ale hudba Thievery Corporation je dnes snad ještě aktuálnější než kdy předtím. Pro duo hudebníků a producentů Roba Garzy a Erica Hiltona bylo vždy důležité držet se zásad DIY inkluzivního nahrávání, které přibližovalo okrajové hudební žánry mainstreamu. Thievery Corporation vystoupí 7. července 2022 v pražských Žlutých lázních v rámci série koncertů My Kind of Summer.

VÍCE INFORMACÍ ZDE