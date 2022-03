Jazz Dock for Ukraine!

Velké množství muzikantů se nabídlo zahrát v rámci tohoto „hudebního maratónu“ bez nároku na honorář, a tak Vám můžeme nabídnout reprezentativní přehlídku naší (nejen) jazzové scény. Uvidíme zástupce starší, střední i mladé generace v jeden večer na jednom pódiu. Pojali jsme večer technicky a organizačně jednoduše. Na pódiu bude nazvučená bicí souprava, klavír, kontrabas a několik mikrofonů pro dechové nástroje a zpěv, a hudebníci se budou jednoduše střídat u nástrojů po 3 či 4 skladbách. Jednotlivé sestavy se budou občas prolínat, a proto se dá očekávat také mnoho zajímavých a nečekaných hudebních situací, kdy to bude opravdu jiskřit. Bude se hrát a jamovat až do půlnoci, a všichni tímto způsobem vyjádříme podporu ukrajinskému lidu v duchu našeho hesla Jazz against the war! Přijďte se podívat a zakoupením vstupenky podpořit finančně humanitární pomoc Ukrajině. 100 % vstupného bude odesláno na konto organizace Člověk v tísni.

Vystoupí:

Taras Volos Solo, Jamie Marshall, Petra Ernyei Trio, Vertigo, minus123minut, Muff, Los Quemados, Ondřej Ruml, Emil Viklický Trio, Jan Koubková Quartet, Milan Svoboda Quartet, Tonya Graves, Jakub Zomer Trio a další…