Rychlovka na Karlově mostě a bojovka na Kampě

Zábavná akce pro rodiče a školní děti - o Praze hravou formou. Zlaťáky a drahokamy v průběhu celé trasy. První soutěžní a poznávací část společná na Karlově mostě, druhá část - bojovka v terénu s mapičkami na Kampě. NUTNÁ REZERVACE alespoň DEN PŘEDEM na info@prahahrave.cz. Tel. 731 802 799 Více info: https://www.prahahrave.cz/akce-pro-rodiny/ Sraz: Na Křižovnickém náměstí

Cíl: Kampa (tram Újezd) Společně budeme objevovat na Karlově mostě... • Co se děje v Klementinu • Jak Karel IV. zajistil pevnost mostu a proč má hlavu na stranu • Najdete ledňáčka, Bruncvíka, Sv. Jana Nepomuckého? • Kde sídlí politici a proč jsou na mostech věžičky • Pověst o madlence a co dělala na mandlu • Protipovodňové bariéry, povodně a zase povodně • Co vybojoval Bruncvík pro české země V rámci bojovky na Kampě zjistíte informace o... (děti v týmech budou s mapičkou hledat stanoviště a plnit úkoly) • sochách • stromech • miminkách • mlýnských kolech • tom, co se děje na Kampě • tom, kde spala anglická královna Alžběta II.