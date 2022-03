Kecy k věci s Vlastou Vébrem v Piano baru

KECY K VĚCI - hostem bude zpěvačka MARCELA BŘEZINOVÁ. Jak se má? Co je u ní nového? Co ráda a co nerada? Otázky z publika a vždy něco navíc. KECY K VĚCI - 29.3.2022 od 19:00 - PIANO BAR REZERVACE na 222969888 nebo přímo na baru. Hostem moderátora Vlasty Vébra bude zpěvačka, textařka a pedagožka MARCELA BŘEZINOVÁ. Celý díl následně bude odvysílaný v pondělí 04.04.2022 ve 20 hodin na http://piano-bar.cz a YouTube kanálu Piano baru.