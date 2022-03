Prozkoumej svět IT a za jeden týden v sobě probuď kreativního a technického ducha. Přesvědč se, že IT není jen o programování a že je skutečně pro všechny. Nečekej žádnou nudu, společně s dalšími holkami si odvezeš hromadu zážitků, protože na tebe čeká program plný zábavy, programování i exkurze do firem. A neboj, zvládne to úplně každý. Letní škola IT je pro úplné začátečnice a k ruce budeš mít i skvělé lektory a kouče, kteří ti pomohou, když něčemu neporozumíš.

Akce je určena pro dívky od 15 let (především středoškolačky), které jsou v IT úplné začátečnice nebo ovládají jen základy.