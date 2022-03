Tavík František Šimon: Listy z cesty kolem světa

Tavík František Šimon ( 1887- 1942) – grafiky

Listy z cesty kolem světa

Zasněžená Paříž, Londýn, New York, Praha, Tokio, Hongkong, Singapur to jsou náměty obrazů Tavíka Františka Šimona. Paříž a Praha byly nejvíce malovanými a milovanými městy tohoto grafika a malíře, který procestoval několik kontinentů a vystavoval v Londýně i New Yorku. Ve dvacátých letech podnikl cestu kolem světa. Své zážitky popsal ve své cestopisné knize Listy z cesty kolem světa, podle které je pojmenována celá výstava v Chodovské tvrzi. Šimonovy cesty v jistém smyslu pokračují dodnes, a to díky trvalému zahraničnímu zájmu o jeho obrazy.