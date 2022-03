Příměstský (nejen) tábor IT

Odpočinek pro rodiče, zábava pro děti! Pro zvídavé holky a kluky je tu opět týdenní příměstský tábor. Děti získají skvělý vstup do světa informačních technologií, okusí svět programátorů, seznámí se s roboty a zajímavými vynálezy, nahlédnou do (ne)daleké IT budoucnosti, naučí se pohybovat efektivně a bezpečně na internetu. Budeme si hrát, objevovat, soutěžit, ale i sportovat. Čeká je toho opravdu hodně, nudu ale rozhodně nečekej!

Hravě dětem představíme svět technologií, který je obklopuje. Ukážeme si nejnovější hračky v oboru, budeme hrát hry, zasoutěžíme si a nezapomeneme ani na pohyb.

Podíváme se, jak fungují počítače, budeme snít o budoucnosti, společně odhalíme, kde všude se skrývají roboti a taky si na ně zahrajeme. Děti se naučí základy programování a jak se bezpečně pohybovat na internetu. Nebudeme sedět jen zavřeni u počítačů, ale vyrazíme i objevovat další dobrodružství a trávit čas na čerstvém vzduchu.