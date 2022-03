Dokumentární film Jak jsem se stala partyzánkou na festivalu Jeden svět 2022

Česko-slovenský dokumentární film Jak jsem se stala partyzánkou romské režisérky Very Lackové se po úspěších na zahraničních festivalech představí na konci března na mezinárodním filmovém festivalu o lidských právech Jeden svět. Během jara bude film putovat po jeho regionálních projekcích. Film je nyní v české a slovenské kinodistribuci. Působivý debut s podtitulem Filmový odboj proti zapomnění o hledání osobní i romské identity skrze rodinný příběh a dějiny druhé světové války si už dokázal získat diváctvo na festivalech v Německu - mezinárodní premiéru měl na prestižním festivalu goEast ve Wiesbadenu, na němž získal cenu Award of the Federal Foreign Office for Cultural Diversity a z berlínského festivalu romských filmů Ake Dikhea? si odvezl cenu za Nejlepší film. Čestným uznáním za výrazný debut do 30 minut film ocenila také porota české Asociace režisérů, scenáristů a dramaturgů. Českou premiéru měl film na loňském Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě. Režisérka Vera Lacková, pravnučka romského partyzána Jána Lacka, vypráví příběh svého pradědy a zároveň pátrá po osudech dalších romských partyzánů, kteří během druhé světové války bojovali na území Slovenského státu v řadách odboje. Při pátrání se režisérce podařilo najít dosud nezveřejněná fakta a objevit potomky romských partyzánů, z nichž někteří ani historii své rodiny neznali. “Mým cílem bylo, abych filmem, ale i svou životní prací a úsilím dosáhla zviditelnění romského antifašistického odboje. Aby se na něj nezapomnělo, aby se o něm společnost dozvěděla. Proto jsem se rozhodla pátrat po příbězích romských partyzánů. Zároveň šlo o slib, který jsem dala své babičce, která si to přála, “ říká k filmu režisérka. Tvůrci film vyvíjeli v rámci workshopu Ex Oriente Film, který pořádá Institut dokumentárního filmu. Natočen byl v česko-slovenské koprodukci společností Media Voice, Film & Sociologie, RTVS a České televize.

Během jara bude film putovat po projekcích s diskuzemi po celé České republice, na Slovensku a představí se na dalších zahraničních festivalech: například Bordelines Film Festival ve Velké Británii, bulharském Sofia International Film Festivalu a na česko-polském festivalu Kino na hranici. Projekce v rámci festivalu Jeden svět 23. 3. 20.00 Plzeň, Knihovna Polanova síň 24. 3. 17.30 Praha, kino Evald 26. 3. 16.00 Praha, Světozor - malý sál 30. 3. 17.30 Praha, kino Atlas - velký sál 30. 3. 20:30 Brno, kino Art - velký sál 1. 4. 20.00 České Budějovice, Výměník 1 Další informace Web: filmpartizanka.eu Facebook: facebook.com/FilmPartyzanka