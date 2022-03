Mladí ladí jazz: Metastavy + Tripleshot Jam

Březen pokračuje v duchu fresh českých jazzových kapel, které byste rozhodně měli znát!

Metastavy

To je, když mluví ten druhý. Ten hlas uvnitř. Poslouchat anebo ho umlčet? A možná stačí jen dýchat – třeba se něco stane. Jemné texty o normálních věcech, kde se i svetr může stát metaforou podtrhuje basová linka, která se proplétá mezi bicíma a celé to zalévají tóny kláves a jitří syntezátor. Postupně to roste a vzniká z toho fúze neosoulu a lo-fi hip-hopu, přičemž to občas chytne popový nádech. Skupinu tvoří Anna Hokešová, Nodin Péči, Ashley Abrman a Marek Pach – čtyři lidé ze tří zemí, kteří se potkali v Praze a v původním uskupení s Ursulou Sereghy v roce 2019 vydali první album Až vyrostu, se kterým byli nominováni na cenu Vinyla na Objev roku.

Tripleshot Jam je parta tanečníků/muzikantů a jejich hudba plná energie. Klávesy, saxofon, bicí a gramofony v originálních aranžích s prostorem pro improvizaci, to vše propojené v jedinečném DJ setu jazzy hip hopu a funku. Hudební projekt Tripleshot Jam vznikl v roce 2015 pro uměleckou taneční událost Triple Shot Party na Nové scéně Národního divadla v Praze.