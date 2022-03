Král romantických balad poprvé vystoupí v Praze a představí všechny své hity!

Letos se poprvé v rámci velké koncertní tour chystá do Prahy britský popový zpěvák slaďáků a hudební skladatel Engelbert Humperdink. V Lucerně 16. dubna 2022 odehraje svůj velký koncert. Tento slavný crooner proslul hitem „Release Me“, se kterým v roce 1967 předběhl i „Strawberry Fields Forever/Penny Lane“ od Beatles. Nemůžete se rozpomenout, o jaký jde song, ale něco vám to říká? Pomůžeme vám, stačí si vzpomenout na Lucii Bílou a její megahit „Trouba“.

Píseň „Dommage, Dommage“, se kterou v roce 1966 tehdy reprezentoval Spojené království v soutěži v Knocku na sebe významně upozornil a bodoval i v belgické hitparádě. Další posun v kariéře byl dílem náhody, když onemocněl zpěvák Dickie Valentine, který měl vystoupit v Sunday Night v londýnské show Palladium. Engelbert byl osloven, zda by ho zastoupil v živém televizním vysílání. Tehdy zazněla píseň ze singlu Release Me / Ten Guitars a okamžitě jeho popularita začala prudce stoupat. Do rána se stal nejpopulárnějším interpretem. Nahrávka se stala nejprodávanější hitovkou roku 1967 a dokonce přeskočila již zmíněné Beatles. Engelbert dodnes drží rekord v nejdelším nepřetržitém setrvání v žebříčcích (56 týdnů).

Mezi lety 1966 až 2018 vydal neuvěřitelných 100 alb a 43 singlů, a pokud se vydáte do Hollywoodu na chodník slávy, objevíte tam i jeho hvězdu.

Vstupenky na pražský koncert zakoupíte u Ticketportal a Ticketmaster

