Staré pověsti české dnes

Všichni známe praotce Čecha, oráče Přemysla, věštkyni Libuši či silného Bivoje. Jak to ale bylo s počátky Čechů doopravdy? To bohužel neví nikdo, a nejspíše se to nikdy nedozvíme. Můžeme se ale pokusit popsat, kdy začali obyvatelé české kotliny pociťovat potřebu vlastní mytologie, jak a z čeho ji sestavili, jak si přitom počínali a jak se k jejich úsilí nakonec ve dvanáctém století postavil kronikář Kosmas, který zaznamenal písmem první verzi Pověstí. To vše se dozvíte v dnešní přednášce. Přednáší: prof. Petr Charvát