Magdaléna Feilhauerová: Mezi světy je ten jeden náš

Magdaléna Feilhauerová ve svých dílech experimentuje s klasickými grafickými technikami. Převedením prostoru do roviny papíru vytváří niterné scenérie, skrze které vypráví o obyčejných, přesto vzácných okamžicích prožitých v rodinném kruhu. Intimně laděnými obrazy vystihuje křehkost domova i vše, co v nás toto slovo vyvolává. Položme si otázku, co pojem domov definuje. Je to interiér, náruč rodiče, nebo celá planeta? Když něco z toho ztratíme, budeme bez domova, nebo ho nalezneme znovu v jiných souvislostech. Autorka studuje čtvrtý ročník na Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru Grafika I. u prof. Dalibora Smutného. Artotéka srdečně zve na zahájení výstavy v pondělí 4. dubna od 19.00 ve foyer pobočky Opatov. V úterý 26. 4. 2022 se od 17.00 uskuteční komentovaná prohlídka s autorkou. Rezervace je možná na e-mailové adrese artoteka@mlp.cz, telefonicky na čísle +420 770 130 258 nebo osobně v Artotéce.