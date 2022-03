POZOR! LORDI přesouvají své „Killect Tour“ na rok na nový termín konání 20.10.2022. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti. Refundace povolena do 30.04.2022.

Pražská zastávka slavných monster z Finska, kapely LORDI, plánovaná na 20.10.2022 v klubu Roxy, je už dlouho VYPRODÁNA, ale všichni majitelé vstupenek stále čekají na to, až se to konečně povede, strašáci budou moci vplout do svých hrůzných identit a potěšit své fanoušky svou chytlavou muzikou. Bohužel, ani další pokus se nezdařil a celé „Killectour“ se přesouvá na rok 2022! Jelikož se na potvrzení nových termínů turné ještě stále pracuje, nový termín pražského koncertu oznámíme brzy!

Důležité je, že turné se odjede, a LORDI pro vás budou mít hromadu novinek a překvapení!

Uschovejte si tedy své vstupenky do bezpečí. Všechny zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti a to vč. těch VIP!

Děkujeme vám za pochopení a trpělivost.



Metalová monstra LORDI se vrací a v březnu rozpoutají v Praze pořádné peklo!



Oblíbená finská pětice maskovaných monster je na hudební scéně už od roku 1992, avšak celému světu daly o sobě Lordi vědět až v roce 2006, kdy převálcovali své soutěžící na Eurovision Song Contest a se skladbou Hard Rock Hallelujah zvítězili na plné čáře! Od té doby už se tato banda se svými chytlavými písněmi, chraplavým hlasem zpěváka, skřípavými riffy, a především hrůznými prvky při svých živelných show plné pyrotechniky na pódiu, dostala pod kůži obrovské mase fanoušků.

V loňském roce vydali LORDI své dosud nejkontroverznější album s názvem >>SEXORCISM<< se kterým vyrazili na velkolepé a jak se i ukázalo skutečně úspěšné turné po celém světě. Na to před pár dny vyšlo zbrusu nové live DVD kapely >> RECORDEAD LIVE SEXTOURCISM IN Z7<<, kde kromě živého vystoupení ve švýcarském Prattelnu, můžete najít také spoustu ohromujícího bonusového materiálu.

Maskovaní strašáci LORDI v příštím roce opět zavítají do České republiky, tak se těšte na pořádně hlučnou monster show a určitě dorazte 22. března do pražského klubu Roxy, kde vypustí LORDI na své publikum z podia opravdovou hrůzu!

Support: Flesh Roxon a Almanac.

U toho nesmíte chybět!