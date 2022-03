Křest a aukce knihy Rezavá ústa / Magická dekáda Pragovka 2011-2021

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Editoři: Lucie Nováčková, Pavel Tichoň

Autoři textů: Lukáš Beran, Camille Hunt, Kacha Kastner, Charlotta Kotík, Vladimír Merta, Lucie Nováčková, Zuzana Růžičková, Karel Srp, Dagmar Šubrtová, Pavel Tichoň, Petr Vaňous, Jan H. Vitvar, Martin Vlček, Tomáš Žižka

Grafický design: Pavel Tichoň Pragovka Gallery a The White Room si vás dovolují pozvat na dlouho očekávaný křest alfa verze knihy Rezavá ústa / Magická dekáda Pragovka 2011-2021, který se uskuteční ve čtvrtek 17. března 2022 v 19:00. Součástí večera bude také aukce limitované edice knih s originálními díly umělců z Pragovky: Karíma Al-Mukhtarová, Daniel Hanzlík, Matěj Hrbek, Tadeáš Kotrba, Alessandra Svátek. Křest i aukce se uskuteční pod záštitou již druhého korza výstavního dějství Díra ve stázi / Blasts Cries Laughter pod názvem Sdílená samota. Více informací naleznete zde: https://bit.ly/sdílenásamota ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Editoři: Lucie Nováčková, Pavel TichoňAutoři textů: Lukáš Beran, Camille Hunt, Kacha Kastner, Charlotta Kotík, Vladimír Merta, Lucie Nováčková, Zuzana Růžičková, Karel Srp, Dagmar Šubrtová, Pavel Tichoň, Petr Vaňous, Jan H. Vitvar, Martin Vlček, Tomáš ŽižkaGrafický design: Pavel Tichoň



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Pragovka Gallery se nachází v přízemí 2. zálivu Pragovky. Objekt je od centra vzdálen 15 min. Metro B – Kolbenova, tram č.19 – Poštovská.

Galerie jsou otevřeny út–čt: 14:00–20:00, pá–ne: 14:00–18:00.

Projekt je finančně podporován Ministerstvem kultury ČR, Hlavním městem Praha, Státním fondem kultury a Městskou částí Praha 9.

Mediálními partnery Pragovka Gallery jsou ArtMap,

V souladu s nařízením EU o ochraně osobních údajů Vás tímto informujeme, že akce bude fotograficky dokumentována. Účastí na této akci automaticky souhlasíte s uveřejněním fotografií na webu Pragovka Gallery a facebookových stránkách Pragovka Gallery a The White Room a jejím následným používáním.

Žádáme účastníky, aby dodržovali aktuálně platná opatření: vstup v režimu O-N, dodržování rozestupů a povinnost mít nasazený respirátor i případná další omezení.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Pragovka Gallery and The White Room would like to invite you to the long-awaited launch of the alpha version of the book Rezavá ústa / Magická dekáda Pragovka 2011–2021 (Rusty Mouth / The Magical Decade 2011–2021), which will take place on Thursday 17 March 2022 at 19:00. The evening will also include an auction of limited edition books featuring original works by Pragovka artists Karíma Al-Mukhtarová, Daniel Hanzlík, Matěj Hrbek, Tadeáš Kotrba, Alessandra Svátek. The launch and auction will be part of the second Korzo of the exhibition Hole in Stasis / Blasts Cries Laughter under the title Shared Solitude. More information:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Kniha Rezavá ústa s podtitulem Magická dekáda se obrací k počátkům komunity Pragovky a pomocí popisu pořádaných akcí dokumentuje vznik uměleckého centra „zdola“ optikou umělecké komunity v místě usazené. Komunitu Pragovky vkládá do místních i světových kontextů (prostřednictvím textů Charlotty Kotík, Dagmar Šubrtové i Petra Vaňouse), vytyčuje trojúhelníkový základ, na němž dodnes stojí umělecká komunita Pragovky: výstava 45–Kolben Open–Kolben Daněk Salon. Druhou část knihy tvoří ohlédnutí za pěti rezidentskými výstavami s texty kurátorů Karla Srpa, Petra Vaňouse, Pavla Tichoně a s výběrem fotografií. Kapitola věnovaná site-specific realizacím a komunitním projektům v industriálním prostředí uzavírá samotný text knihy, která krom výše jmenovaných okruhů obsahuje také široce pojatý „apendix“ s profily umělců a s rejstříkem výstav uskutečněných v galeriích Pragovky s obrazovým doprovodem.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Pragovka Gallery se nachází v přízemí 2. zálivu Pragovky. Objekt je od centra vzdálen 15 min. Metro B – Kolbenova, tram č.19 – Poštovská.Galerie jsou otevřeny út–čt: 14:00–20:00, pá–ne: 14:00–18:00.Projekt je finančně podporován Ministerstvem kultury ČR, Hlavním městem Praha, Státním fondem kultury a Městskou částí Praha 9.Mediálními partnery Pragovka Gallery jsou ArtMap, jlbjlt.net , Radio 1, informuji.cz, artalk.cz, Rádio DAB Praha, Proti šedi, GoOut, Místní kultura, ArtRevue, Atlas Česka, Kudy v nudy, Kdykde.czV souladu s nařízením EU o ochraně osobních údajů Vás tímto informujeme, že akce bude fotograficky dokumentována. Účastí na této akci automaticky souhlasíte s uveřejněním fotografií na webu Pragovka Gallery a facebookových stránkách Pragovka Gallery a The White Room a jejím následným používáním.Žádáme účastníky, aby dodržovali aktuálně platná opatření: vstup v režimu O-N, dodržování rozestupů a povinnost mít nasazený respirátor i případná další omezení.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Pragovka Gallery and The White Room would like to invite you to the long-awaited launch of the alpha version of the book Rezavá ústa / Magická dekáda Pragovka 2011–2021 (Rusty Mouth / The Magical Decade 2011–2021), which will take place on Thursday 17 March 2022 at 19:00. The evening will also include an auction of limited edition books featuring original works by Pragovka artists Karíma Al-Mukhtarová, Daniel Hanzlík, Matěj Hrbek, Tadeáš Kotrba, Alessandra Svátek. The launch and auction will be part of the second Korzo of the exhibition Hole in Stasis / Blasts Cries Laughter under the title Shared Solitude. More information: https://bit.ly/sdílenásamota ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Editors: Lucie Nováčková, Pavel Tichoň

Text authors: Lukáš Beran, Camille Hunt, Kacha Kastner, Charlotta Kotík, Vladimír Merta, Lucie Nováčková, Zuzana Růžičková, Karel Srp, Dagmar Šubrtová, Pavel Tichoň, Petr Vaňous, Jan H. Vitvar, Martin Vlček, Tomáš Žižka

Graphic design: Pavel Tichoň

The book Rusty Mouth, subtitled The Magical Decade, turns to the beginnings of the Pragovka community and documents the emergence of the art centre from below through the lens of the artistic community established there. It puts the Pragovka community into local and global contexts (through texts by Charlotta Kotík, Dagmar Šubrtová and Petr Vaňous), setting out the triangular foundation on which the Pragovka art community still stands today: the 45-Kolben Open-Kolben Daněk Salon exhibition. The second part of the book is a look back at five resident exhibitions with texts by curators Karel Srp, Petr Vaňous, Pavel Tichoň and a selection of photographs. A chapter devoted to site-specific realizations and community projects in industrial environments concludes the text of the book, which, in addition to the above-mentioned headings, also contains a broadly conceived "appendix" with artist profiles and an index of exhibitions held

in Pragovka's galleries with a pictorial accompaniment.



Pragovka Gallery is located on the ground floor of the 2nd Bay of Pragovka. The building is 15 minutes from the center. Metro B – Kolbenova, tram no.19 – Poštovská.

Pragovka Gallery is open Tue–Thu: 14:00–20: 00, Fri–Sun: 14:00–18:00.

Project is supported by the Ministry of Culture of the Czech Republic, the City of Prague, the State Culture Fund and City District Prague 9.

ArtMap,

Project is supported by the Ministry of Culture of the Czech Republic, the City of Prague and the State Culture Fund. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Pragovka Gallery is located on the ground floor of the 2nd Bay of Pragovka. The building is 15 minutes from the center. Metro B – Kolbenova, tram no.19 – Poštovská.Pragovka Gallery is open Tue–Thu: 14:00–20: 00, Fri–Sun: 14:00–18:00.Project is supported by the Ministry of Culture of the Czech Republic, the City of Prague, the State Culture Fund and City District Prague 9.ArtMap, jlbjlt.net , Radio 1, informuji.cz, artalk.cz, Rádio DAB Praha, Proti šedi, GoOut, Místní kultura are media partners to Pragovka Gallery.Project is supported by the Ministry of Culture of the Czech Republic, the City of Prague and the State Culture Fund.

In compliance with the entry into force of the EU's General Data Protection Regulation (GDPR) which addresses personal data protection, we hereby inform you that this exhibition will be documented by a photographer. By participating in the event, you automatically agree to the publication of photographs on the Pragovka Gallery website and on the Pragovka Gallery Facebook page.