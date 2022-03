Online informační schůzka: Jak nastartovat kariéru v IT od nuly?

Chceš do IT, ale nevíš, jaká specializace by ti sedla? Tápeš v tom, co je low-code, pro-code a no-code? Přemýšlíš, že bys začal/a splácet školné až po kurzu a nástupu do práce? Registruj se na naši online info schůzku na https://www.greenfoxacademy.cz/webinar-jak-se-rekvalifikovat-na-junior-programatora