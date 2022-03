Jan Zvěřina 12X a Prague Cello Trio pro Ukrajinu

Ukrajinu se benefičním koncertem rozhodl podpořit také cellista Jan Zvěřina. Se svou tvorbou 12X a seskupením PRAGUE CELLO TRIO vystoupí 20. března ve velkém sále kina Lucerna. Celý výtěžek akce poputuje organizaci Člověk v tísni na pomoc lidem zasaženým válečným konfliktem. Videoklipy z jeho produkce mají desítky milionů zhlédnutí po celém světě. Během pandemie covidu přišel muzikant na volné noze s nápadem na sólový projekt 12X. Název poukazuje na dvanáct profesí, které při tvorbě zastane. Kromě samotného hraní na cello je to aranžmá hudby, její nahrávání, mixování a mastering. Sám sobě byl Jan Zvěřina také kameramanem, runnerem, střihačem, mistrem speciálních efektů, sounddesignérem i režisérem a producentem při nahrávání videoklipu. Zároveň však zaranžoval hudbu pro dvanáct cellových hlasů. Vlastní umělecký „DIY“ projekt doplňuje Zvěřina působením v uskupení PRAGUE CELLO TRIO. To založil na speciální poptávku vystoupení v 02 areně. Od té doby s ním zahrál na několika mezinárodních festivalech nebo pro Českou televizi. Předposlední březnovou neděli předvede v Lucerně sólovou tvorbu 12X, v triu zahraje unikátní provedení známých melodií ze světa filmu, jazzu a popu i díla nejznámějších klasických mistrů. Během večerní show se diváci mohou těšit také na premiéru originálního videoklipu. „Události na Ukrajině se mě hluboce dotýkají, zároveň mi však dodává naději ta obrovská vlna solidarity. Velice rád nabídnu lidem za jejich pomoc to, co umím – hudbu. Předem děkuji všem, kteří Ukrajinu podpoří spolu se mnou v Lucerně nebo na sbírku přispěli již v předešlých dnech,” říká Jan Zvěřina.

Koncert začne v 19:30 a vstupenky na něj je možné pořídit online na www.kinolucerna.cz nebo přímo na pokladnách kina.